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وزير الدفاع الإيراني: انتخاب ترامب أثار القلق من تهديدات السلام بالمنطقة

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وزير الدفاع الإيراني: انتخاب ترامب أثار القلق من تهديدات السلام بالمنطقة وزير الدفاع الإيراني: انتخاب ترامب أثار القلق من تهديدات السلام بالمنطقة

محمد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني

قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان يوم الأحد إن انتخاب دونالد رئيسا للولايات المتحدة أثار شعورا بالقلق من التهديدات للسلام في المنطقة وحذر من أن أي حرب ستدمر إسرائيل ودول الخليج العربية الصغيرة.

ونسبت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية إلى وزير الدفاع حسين دهقان قوله إن هذا النهج أثار توترا بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

وبحسب رويترز نقلت الوكالة عن دهقان قوله خلال مؤتمر أمني في طهران “رغم أنه رجل أعمال.. إلا أن المساعدين الذين اختارهم (ترامب) ربما يرسمون له طريقا مختلفا. هذا أثار التوتر لاسيما بين دول الخليج الفارسي”.

وتابع قوله “بالنظر إلى شخصية ترامب ولأنه يحسب تكلفة كل شيء بالدولار فلا يبدو من المرجح أنه سيتخذ إجراء قويا ضد بلادنا.”

وأضاف “الأعداء ربما يريدون فرض حرب علينا استنادا إلى حسابات خاطئة ولا يضعون في حسبانهم سوى قدراتهم المادية.”

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