سعر الدولار اليوم الأحد 11-12-2016 في البنوك

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، شهدت عروض البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية، اليوم الأحد، استقرار سعر صرف العملة الأمريكية أمام العملة المحلية “الجنيه”، على أسعار الصرف المسجلة في نهاية التعاملات البنكية أمس السبت، ليسجل الدولار الأمريكي ما بين 17.75 إلى 18.05 جنيه للشراء و18.10 إلى 18.45 جنيه للبيع .

واصل سعر الدولار اليوم استقراره ببنك البركة مسجلا 17.99 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، وسجل الدولار 18.01 جنيه للشراء مقابل 18.45 جنيه للبيع بالبنك الأهلي الكويتي “بيريوس”، وسجلت الورقة الخضراء 18 جنيها للشراء و18.55 جنيه للبيع ببنك “اتش اس بي سي”، وحافظ على ثباته عند نفس المستوى مسجلا 17.50 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجل 17.72 جنيه للشراء و18 جنيها للبيع بالبنك المصري لتنمية الصادرات .

سعر الدولار اليوم

البنك شراء بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫٩ جم ١٨٫٤ جم

البنك الأهلي المصري ١٧٫٩٥ جم ١٨٫٢ جم

البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٩٥ جم ١٨٫٣٥ جم

البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٩٥ جم ١٨٫٢ جم

البنك المصري الخليجي ١٧٫٨٥ جم ١٨٫٤ جم

البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫٠٥ جم ١٨٫٣ جم

المصرف المتحد ١٧٫٩ جم ١٨٫٢ جم

بنك HSBC ١٨ جم ١٨٫٥ جم

بنك الاسكندرية ١٧٫٨٨ جم ١٨٫١ جم

بنك البركة ١٧٫٩٩ جم ١٨٫٢٩ جم

بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٩٥ جم ١٨٫٣ جم

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨ جم ١٨٫٣٥ جم

بنك القاهرة ١٧٫٩٥ جم ١٨٫٢ جم

بنك بلوم مصر ١٧٫٩ جم ١٨٫٢ جم

بنك بيريوس ١٨٫٠٥٥ جم ١٨٫٤٥ جم

بنك فيصل ١٧٫٧٥ جم ١٨٫١٥ جم

بنك قناة السويس ١٧٫٩ جم ١٨٫٢ جم

بنك مصر ١٧٫٩٥ جم ١٨٫٢ جم

بنك مصر إيران للتنمية ١٨ جم ١٨٫٥ جم

كريدي أجريكول ١٨ جم ١٨٫٥ جم

مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٩ جم ١٨٫٣ جم

وقال مصرفيون، أن موجة ارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية التي تشهدها البنوك خلال المرحلة الحالية طبيعية، متوقعين أن يقفز الدولار إلى 20 جنيها خلال الفترة المقبلة، نتيجة العجز المسجل في بعض البنوك بالنسبة لتوفير الدولار وزيادة القوة الشرائية عليه، وانخفاض تدفقات العملة الصعبة وضعف الاستثمارات .

شبكةعيونالإخبارية

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