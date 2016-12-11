مصدر قضائي:أجهزة الأمن تلاحق شركاء حبارة لاتهامهم بتفجير الكنيسة البطرسية

قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة، أن جهاز الأمن الوطني ينسق حاليًا مع فريق التحقيق المُشكل من النيابة العامة للقبض على المتهمين في حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وأوضح المصدر، أن جهات الأمن أبلغت النيابة بقيامها بإجراء ملاحقه أمنية للقبض على الهاربين والمحكوم عليهم بالإعدام في قضية أحداث رفح الثانية.

وأكد المصدر، أن الجهات الأمنية أبلغت جهات التحقيق بأن لديها شكوك بأن يكون العمل الإرهابي رد فعل على قرار محكمة النقض بإعدام حبارة.

والجدير بالذكر أن العملية الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 35 آخرين.