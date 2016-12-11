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الاتحاد الأوروبي يؤكد على وقوف إلى جانب مصر في مكافحة الإرهاب

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الاتحاد الأوروبي يؤكد على وقوف إلى جانب مصر في مكافحة الإرهاب الاتحاد الأوروبي يؤكد على وقوف إلى جانب مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبى وقوفه إلى جانب فى الجهود المبذولة لهزيمة الإرهاب وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم الأحد بالكنيسة البطرسية بالعباسية بالقاهرة وأسفر عن استشهاد 25 مواطنا وإصابة 40 آخرين.

وقال المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى – فى بيان صحفي – “إن التفجير الإرهابى الذى وقع اليوم فى الكاتدرائية القبطية بالقاهرة أثناء قداس الأحد أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين”.

وأضاف ” وللأسف فإن هذا الاعتداء ليس أول هجوم إرهابى خلال الأيام الأخيرة حيث وقع بعد تفجيرين آخرين فى مناطق مختلفة من البلاد”.

وأعرب المتحدث عن تعازي الاتحاد الأوروبى لأسر الضحايا، مؤكدًا وقوفه جنبًا إلى جنب مع مصر فى الجهود المبذولة لهزيمة الإرهاب.

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