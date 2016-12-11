حزب الكرامة يدين حادث الكنيسة المرقسية ويؤكد أنه يتنافى مع قيم المجتمع

أدان حزب الكرامة والتيار الشعبي – في بيان لهما – الحادث الإرهابي الشنيع الذي وقع صباح اليوم في الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، مضيفين أن هذا الحادث يتنافي مع كافة القيم الدينية والإنسانية التي تحرم قتل الأبرياء وترويع والآمنين.

وجدد الحزبان موقفهم الثابت برفض كافة أعمال العنف والإرهاب التي تريد العصف بالبلاد، مشيرين إلي أن هذا الحادث سيزيد الشعب تماسكا وعزيمة واصرار علي محاربة الإرهاب واستئصاله من جذوره.

كما أكد الحزبان على أن التراخي الأمني وانشغال وزارة الداخلية بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي ومكافحة الإرهاب هو السبب فيما يحدث اليوم، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين والمهملين والمتسببين في هذا الفشل الزريع والإخفاقات على جميع المستويات سواء كانت أمنية أو إقتصادية، مطالبين بإقالة الحكومة كاملة ومحاسبة وزير الداخلية على هذا التقصير الذي راح ضحيته العشرات من أبناء هذا الوطن.

وأوضحا أن الاستبداد والإرهاب واجهين لعملة واحدة ، كما قدما خالص العزاء في ضحايا الحادث داعيين الله عز وجل أن يتقبلهم في صفوف الشهداء وأن يمن على الجرحي بالشفاء العاجل.