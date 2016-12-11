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بالصور..استمرار التظاهرات بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تنديدًا بالحادث

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المراسل : مينا وجيه001

يواصل العشرات من الأقباط وقفتهم الاحتجاجية مساء اليوم، بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تنديدًا بالحادث الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد 25 شخصًا وإصابة نحو 49 آخرين صباح اليوم أثناء صلاة قداس الأحد.

وهتف المتظاهرون ضد الجماعات الإرهابية والتطرف، وطالبوا بالقصاص لضحايا الحادث الإرهابي، كما طالبوا بمحاسبة التقصير الأمني الذى نجم عن الحادث.

من جانب آخر صرح مصدر أمني لمراسل ONA ، أن تأمين الكنيسة كان منوطًا بشركة تأمين خاصة وليست الشرطة فقط ، وأن هناك أوامر بعدم تفتيش من يدخل دور العبادة على حد قوله.

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