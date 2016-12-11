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8 قتلى في تفجيرين بالفلوجة العراقية

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8 قتلى في تفجيرين بالفلوجة العراقية 8 قتلى في تفجيرين بالفلوجة العراقية

أرشيفية

قالت الشرطة ومصادر طبية إن ثمانية أشخاص قتلوا في تفجير سيارتين ملغومتين في مدينة الفلوجة العراقية الواقعة غربي بغداد يوم الأحد. وذكرت وكالة أعماق القريبة من تنظيم داعش إن مقاتلين من التنظيم نفذوا الهجومين.

وقع التفجيران في الوقت الذي تشن فيه القوات العراقية حملة عسكرية منذ ثمانية أسابيع لسحق داعش في مدينة الموصل معقلها بشمال العراق.

وذكرت المصادر أن مهاجما انتحاريا فجر سيارة عند نقطة تفتيش أمنية في غرب المدينة ووقع التفجير الثاني في وسط المدينة قرب نقطة تفتيش أخرى ومقهى مكتظ.

وبحسب رويترز قالت مصادر في المستشفى الذي نقل إليه ضحايا التفجيرين إن المستشفى استقبل ثمانية جثث.

وذكرت وكالة أعماق أن الهجومين نفذهما انتحاريان بسيارتين ملغومتين.

 

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