رئيس حزب القوات اللبنانية يدعو العالم لمساندة مصر ضد الإرهاب

أدان رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع العمل الإرهابي الذي استهدف الكاتدرائية المرقصية بالكنيسة البطرسية في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفر الحادث، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الدولة المصرية في مواجهة الأعمال الإرهابية، ومقدما تعازيه الحارة للشعب المصري وأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد رئيس “القوات” ان الإرهاب لا يميز بين دولة وأخرى أو بين دين وأخر، داعيًا العالم بأسره إلى عدم التهاون مع الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لمكافحته واجتثاثه من جذوره.