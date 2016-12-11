شاهدوها: أول صورة للفنانة القديرة ماجدة بعد جراحة في القلب

شاركت الفنانة المصرية غادة نافع متابعيها على موقع الفيس بوك أول صورة التقطت لوالدتها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عقب إجرائها جراحة خطيرة في القلب، كما نشرت تفاصيل زيارة الأب بطرس دانيال الذي أهدى الفنانة القديرة آيات قرآنية تضم المعوذتين.

وقالت غادة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إن بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما زار والدتها الفنانة ماجدة في منزلها صباح السبت، وأهداها آيات قرآنية، بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوي.

تابعت غادة مؤكدة أن حالة والدتها أصبحت جيدة بعد مرور 10 أيام على إجراء عملية تركيب جهاز في قلبها لتنظيم ضربات القلب، وأضافت أن الجهاز سيستمر لمدة 5 سنوات، وسيتم تغييره من خلال عملية جراحية أخرى بعد انتهاء مدة صلاحيته.