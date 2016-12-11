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بالصور: هل لجأت غادة عبد الرازق لجراحة "تدبيس المعدة"؟

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الأحد 11-12-2016 17:43

بعدما وصفها بعض جمهورها بـ "الدبدوبة" نظراً للزيادة الواضحة بوزنها أثناء مشاركتها بالموسم الثاني لبرنامج "أراب كاستنغ"، أكد مصدر مقرب من الفنانة غادة عبدالرازق خضوعها لجراحة عاجلة لـ "تدبيس المعدة" بعدما فشلت كل محاولاتها للالتزام بنظام غذائي صارم، إذ أصبحت تعاني مؤخراً من حالة "شهية زائدة" لتناول الطعام.

غادة نشرت عدة صور لوجباتها الغذائية مؤخراً واغلبها للخضروات الطازجة، ولكنها لم تؤكد رسمياً خضوعها للجراحة ، بينما أكد المصدر نفسه أن غادة متواجدة بدبي لقضاء فترة نقاهة بعد الجراحة، وملتزمة حالياً بنظام غذائي صحي، وبعدها ستخوض جولة شاقة لاستعادة رشاقتها ولياقتها تمهيداً لبدء تصوير مسلسلها الجديد "أرض جو" مع المنتج تامر مرسي، ويشاركها بطولته أحمد زاهر وأحمد العوضي.

يذكر أن غادة تلقت للمرة الأولى بتاريخها تعليقات ساخرة من زيادة وزنها ونصحتها متابعة لحسابها بموقع "إنستقرام"، وتدعى عبير بأن تغلق فمها تماماً ووصفتها بالدبدوبة، بينما طالبها أغلب الرجال بالتوقف عن النظام الغذائي وعدم الالتفات لنصائح الرشاقة التي تنتهي بالنحافة المفرطة.

السيدات يسخرن من غادة بسبب زيادة وزنها والرجال يرفضن نحافتها المفرطة .. وهى تعاني من شهية زائدة أجبرتها على تدبيس المعدة .. فهل توازن بين الرشاقة وبين الأنوثة؟

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سيدتي