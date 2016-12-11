هل سيكون بورا غولسوي أحدث عريس في الوسط الفني التركي؟

انتشرت قبل أيام أخبار تؤكد قرار الممثل التركي بورا غولسوي الشهير بمؤيد في المسلسل التركي "عودة مهند"، الذي شاركه بطولته الممثل كيفانش تاتليتوغ، الزواج من حبيبته نيلوفر غوربوز التي مضى على علاقتهما العاطفية ثلاث سنوات في صيف 2017.

بورا نفى في حديث صحفي هذا الخبر مؤكداً أنه وحبيبته نيلوفر لم يتحدثا أصلاً في مسألة الزواج لا في الوقت الحالي ولا في أي وقت آخر.

وأضاف "ولو أردت إنسانة تشاركني حياتي كلها إلى الأبد، وتظلّ إلى جانبي دائماً طوال العمر، لن تكون هذه المرأة سوى حبيبتي نيلوفر".

ولبورا غولسوي تجربة زواج واحدة من الممثلة بورجو كارا، وقد انتهى زواجهما بالطلاق قبل سنوات.

يذكر أنّ بورا غولسوي حقق خلال العامين الماضيين نجاحاً متميزاً في مسلسل "الحب مجدداً" مع أوزغي أوزبيرنتشجي وفي السينما بفيلمه الكوميدي "شقيقة الزوج" مع غوبسي أوزاي.