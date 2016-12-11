2016 عام الأفراح بامتياز.. هؤلاء النجوم دخلوا القفض الذهبي

أشرف العام 2016 على الإنتهاء، وحمل في طياته الكثير من المواقف السعيدة والحزينة لنجوم العالم، كما سائر البشر.

بعضهم انفصل وبعضهم انطلق في عالم الحب، وهنا نجوم العالم الذين دخلوا القفص الذهبي:

نجمة Teen Mom 2 الممثلة Chelsea Houska تزوجت من خطيبها Cole DeBoer في مراسم زفاف رومانسية أقيمت يوم السبت الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

الممثلة الكوميدية الأمريكية آبي إيليوت Abby Elliott، إبنة الممثل الكوميدي الشهير كريس إيليوت Chris Elliott، تزوجت من الكاتب بيل كينيدي Billy Kennedy، نهار السبت الفئت في حفل إستقبال أنيق أقيم في نيو إنغلند.

المتزلجة الأمريكية ساشا كوهين Sasha Cohen تزوجت من خطيبها مدير صندوق التحوط Tom May، بعد علاقة عاطفية استمرت حوالى السنتين.

الممثل الكوميدي الأمريكي كريس هاردويك Chris Hardwick تزوج من خطيبته الممثلة وعارضة الأزياء Lydia Hearst، في 20 أغسطس.

الممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت Kevin Hart تزوج من عارضة الأزياء إنيكو باريش Eniko Parrish بعد مرور عامين على خطوبتهما.

عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت آنا بياتريس باروس تزوجت رجل الأعمال المصري كريم الشيتي في جزيرة ميكونوس اليونانية. أطلت العروس بفستان ناعم من الدانتيل وبأكمام طويلة، حمل توقيعه دار فالنتيو للأزياء الراقية، وأكملت إطلالتها بمجوهرات Chopard.

زفاف المغنية الأمريكية كيارا Ciara تزوجت من لاعب كرة القدم راسل ويلسون Wilson Russell. ووصف البعض الحفل بأنه اسطوري من حيث المكان والتصميم، حيث أقيم في قلعة Castle Peckforton التاريخية ببريطانيا، بحضور 100 شخص فقط من الأهل والاصدقاء المقربين.

نجم برنامج The Voice بنسخته الأجنبية جوردان سميث Jordan Smith تزوج من خطيبته كريستين ديني Kristen Denny بعد علاقة حب طويلة.

الأميرة اليكس دي ليجني Alix de Ligne وأميرها إيرل غيوم دي دامبيير Earl Guillaume de Dampierre تزوجا يوم 18 حزيران/يونيو 2016، في قلعة بيلويل، التي تُعرف باسم فرساي.

الستايلست ومحررة الموضة الايطالية Giovanna Battaglia تزوجت في زفاف عائلي، حيث أقامت حفلاً صغيراً جمع عائلتها والمقربين منها.وارتدت العروس فستان زفاف من تصميم Alaia.

النجمة العالمية إيفا لونغوريا Eva Longoria تزوجت من خطيبها رجل الأعمال المكسيكي جوزي بيبي باستون José Antonio Baston. أن حفل الزفاف أقيم في Valle de Bravo بالمكسيك. لونغوريا تألقت يفستان من تصميم فيكتوريا بيكهام Victoria Bekham، بينما ارتدى العريس بدلة رمادية اللون.

إبنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصغرى سمية، تزوجت من سلجوق بيرقدار إبن رجل الأعمال التركي أوزدمير بيرقدار.

قطب الاعلام الملياردير روبرت مردوخ Rupert Murdoch تزوج من عارضة الأزياء الأمريكية جيري هال Jerry Hall ، في حفل بسيط أقيم داخل قصر سبنسر في لندن.

المغنية والكاتبة الأمريكية RaeLynn تزوجت من خطيبها المستشار المالي Josh Davis، وأقاما حفل زفافها في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة بحضور 300 شخص تقريباً.

المغنية الأمريكية هايلي ويليامز Hayley Williams تزوجت من خطيبها المنتج الموسيقي تشاد جيلبيرت Chad Gilbert بعد علاقة حب دامت 8 سنوات.

الكاتب والمغني الأمريكي ني-يو NE-YO تزوج من حبيبته Crystal Renay، في حفل زفاف بسيط أقيم داخل منتجع Terranea Resort في Rancho Palos Verdes بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور الأهل والأصدقاء.

الممثلة الأمريكية Jamie-Lynn Sigler تزوجت من خطيبها لاعب البايسبول Cutter Dykstra، بعد خطوبة دامت 3 سنوات.

المغني الأمريكي Colton Dixon تزوج من خطيبته Annie Coggeshall.

Witney Carson نجمة برنامج Dancing With the Stars تزوجت من حبيبها Carson McAllister، الذي تربطها به علاقة حب منذ أيام الثانوية.

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