طلاق قيمته 300 مليون دولار بين جورج كلوني وأمل علم الدين.. حقيقة أم إشاعة؟

بعد خبر طلاق النجمين العالميين انجلينا جولي Angelina Jolie وبراد بيت Brad Pitt الذي هز هوليوود في الأشهر الأخيرة، أصبحت حالات الإنفصال بين النجوم "شبه عادية وغير صادمة"، اذ أن الثنائي الأشهر عالمياً وصل الى طريق مسدود، فما بال البقية!

أما أن تصل العدوى الى جورج كلوني George Clooney و أمل علم الدين، فهذا الأمر يصعب تصديقة بعض الشيء.. فهل يصدمنا الممثل وزوجته اللبنانية بهذا النبأ مع بداية العام الجديد؟؟؟

فقد نشر موقع firstpost، نقلاً عن صحيفة Magazine OK، خبراً يفيد بأن كلوني وزوجته انفصلا منذ فترة، ويسعيان الى التوصل لتسوية طلاق قيمتها 300 مليون دولار.

وعن أسباب الإنفصال، الذي مازال في إطار الشائعات، لفت الموقع نفسه الى ان جورج وأمل يعيشان حياة مليئة بالخلافات والمشاكل، ولا يتفقان على أي من الأمور المشتركة، لا سيما المتعلقة بمستقبل حياتهما العائلية. وفيما يخص الإنجاب، فزعم مصدر مقرب منهما أن علم الدين تسعى للحمل والإنجاب بكافة الطرق، بينما كلوني لم يعد يرغب بهذا الأمر.

وقال مصدر مقرب من النجمين، إن أصدقاء كلوني وأمل وجدا فيهما الثنائي الأمثل في بداية زواجهما، لكن اليوم، فإنهم يتوقعون طلاقهما، لا بل أصبحوا شبه أكيدين من مصير علاقتهما.

من جهة أخرى، كشف أحد أصدقاء جورج كلوني، أن الأخير يشعر بالملل من رغبة أمل الدائمة الإنفاق ببذخ في عيش حياة رفيعة المستوى، حسب موقع firstpost

جورج كلوني والمحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين تزوجا في العام 2014.. فهل يتنهي زواجها قريباً، أم أن هذه الأخبار مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة؟؟

هذا ما قاله جورج كلوني في ذكرى زواجه الثانية

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