بعد تغطية الجزيرة لحادث الكاتدرائية..خبراء إعلام: قناة مغرضة يجب مقاطعتها

كتبت: عايدة رضوان

استنكر الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بإعلام القاهرة – عند سؤاله عن تقييمه لتغطية قناة الجزيرة لحادث الكنيسة البطرسية – الاهتمام بتقييم أداء “الجزيرة”، قائلًا:”من الأولى أن نقيم تغطية الإعلام المصري لا الجزيرة”.

استنكر الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بإعلام القاهرة – عند سؤاله عن تقييمه لتغطية قناة الجزيرة لحادث الكنيسة البطرسية – الاهتمام بتقييم أداء “الجزيرة”، قائلًا:”من الأولى أن نقيم تغطية الإعلام المصري لا الجزيرة”.

جاء ذلك بعد ما نشرته قناة الجزيرة تعقيبًا على الحادث الإرهابي الذي ضرب الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الأحد، بإعادة نشر تقرير نقلته عن مجلة “فورين بوليسي” الأميركية.

وتناول التقرير سالف الذكر، أن أقباط مصر لم يعودوا يرون في الرئيس عبد الفتاح السيسي منقذًا لهم، حيث بدا لهم أنه لا يختلف كثيرًا عن أسلافه، على حد وصف التقرير.

وقامت الجزيرة بإعادة نشره اليوم، على حسابها الرسمي على تويتر، مرفقة بجملة ذكرت في التقرير وهي:” الأقباط اعتقدوا أن السيسي “أرسلته السماء” إلاأن أملهم قد خاب بعد فشله في التصدي لما وُصف بالظلم الذي تعرضوا له طويلا.”

وأردف العالم:” جميعنا متفقين على أن “الجزيرة” قناة “مغرضة”، فخلونا نبص لنفسنا ونشوف شغلنا إحنا”.

وأشار أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بإعلام القاهرة، إلى أن الخطأ الأكبر في التغطية المصرية يكمُن في غياب الدقة في نقل الحدث، فعادةً ما تستبق بعض المواقع الأحداث دون تدقيق أو تأكد، سعيًا وراء السبق.

وعقبت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قائلةً:” إنها لا تشاهد هذه القناة على الإطلاق”.

ودعت “عبد المجيد” جميع المصريين إلى مقاطعة قناة الجزيرة، مضيفةً:” قناة الجزيرة.. قناة عميلة، وأداة من أدوات المخابرات الدُولية”.

ولفتت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، إلى أن مُتابعة “الجزيرة”، حتى وإن كان لانتقادها يُعد انتصارًا لها، داعيةً الإعلام المصري إلى تجاهل القناة.

وشارك الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، “عبد المجيد” الرأي، حين أوضح أنه توقف عن متابعة قناة الجزيرة منذ فترة طويلة.

يُذكر أن شهدت الكنيسة البطرسية بجوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انفجارًا صباح اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي.

وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصًا و49 مصابًا، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الشفاء، عين شمس الجامعي، ومستشفى الدمرداش، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة.