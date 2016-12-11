قرض ميسر للأردن من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار

وقع عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وفريد بلحاج، مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الأحد في عمان، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

يهدف القرض إلى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن، ويصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالي، وسيسدد على مدى 35 عاماً.

وسيدعم القرض جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه.

أ ش أ