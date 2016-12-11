غدًا محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين في حصار نيابة مدينة نصر

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الإثنين، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون والمحامين عبدالرحمن عز وممدوح إسماعيل و15 متهمًا آخرين منهم 7 محبوسين لاتهامهم بإجبار أعضاء نيابة أول مدينة نصر على إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة “عضو بحازمون ومتهم بحيازة سلاح ناري” بالقوة والتهديد ومنعهم من أداء عملهم إبان فترة حكم الرئيس المعزول 2012.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد أحمد الصياد وعضوية خالد سعد عوض وأيمن عثمان البابلي بسكرتارية محمد جبر وحسام عبدالرسول.

وكانت النيابة قد أسندت لكل من: محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، محبوس، ممدوح أحمد إسماعيل، هارب، إسماعيل عبدالسلام إسماعيل “الوشاحى”، محبوس، عبدالرحمن عز الدين إمام، هارب، عبدالحليم رشاد أحمد، هارب، إسلام يكن على خميس، هارب، مصطفى هانى عبدالبارى، هارب، على أحمد عبدالسلام منصور، هارب، شريف محسن يوسف، هارب، أحمد رأفت محمد جلال، محبوس، عبدالله عمر عبدالعزيز، هارب، خالد أحمد عبدالسلام جاب الله، هارب، إسلام أحمد عبدالسلام منصور، هارب، إسلام هشام محمود، محبوس، محمد عزيزعبدالحكيم، محبوس، سيد محمود جاب الله “خالد حربى”، محبوس، أحمد سمير إبراهيم محمد، هارب، إسلام رشاد أحمد محمد، محبوس”، جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.