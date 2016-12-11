الخارجية: «كيري» أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى أعرب خلاله عن خالص تعازى حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة وشعب مصر في ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف الكنيسة البطرسية صباح الأحد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال الاتصال على تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة الإرهاب الغاشم واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والعون لمصر في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أكد على ثقة الولايات المتحدة الكاملة في قدرة الشعب المصري على تجاوز مثل تلك المحنة، والانتصارعلى الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في التعاون مع مصر في المحافل الدولية المختلفة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.