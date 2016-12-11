البابا فرنسيس يعرب عن تضامنه وعزائه لمصر في ضحايا الحادث الإرهابي بالعباسية

صرح السفير حاتم سيف النصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، بأنه قد تلقي اتصالاً عاجلاً ظهر اليوم الأحد، من المكتب الخاص بالبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان، لنقل تعازي البابا القلبية الحارة إلى رئيس الجمهورية في سقوط ضحايا في الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع صباح اليوم في الكاتدرائية القبطية الارثوذوكسية بالعباسية بالقاهرة.

كما أعرب البابا فرنسيس عن خالص تعازيه للبابا تواضروس وإلى الشعب المصري كافة؛ مؤكدًا على صلاته من أجل أن تعبر مصر هذه الأوقات الحزينة سريعًا، وأن تخرج منها أكثر قوة وعزمًا للمضي للأمام في طريق السلام والازدهار والتقدم، وأن تنجح الجهود المبذولة في اقتلاع جذور الأفكار والأيدولوجيات التي تتبنى العنف والإرهاب، وتعمل على نشر الكراهية والموت والدمار، مقدمًا خالص التعازي إلى مصر قيادة وشعبًا.

من جانبه قدم السفير سيف النصر خالص التقدير للبابا فرنسيس على سرعة استجابته في إدانة الحادث الإرهابي الجبان وتقديم تعازيه الصادقة، مشيدًا بمواقف البابا فرانسيس الإيجابية الدائمة في مساندة مصر قيادة وشعبًا في حربها ضد التطرف والعنف والإرهاب، ومؤكداً على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والفاتيكان.