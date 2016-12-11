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ضياء رشوان: «الإخوان» لن تعلن مسؤوليتها عن تفجير «الكاتدرائية»

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ضياء رشوان: «الإخوان» لن تعلن مسؤوليتها عن تفجير «الكاتدرائية» ضياء رشوان: «الإخوان» لن تعلن مسؤوليتها عن تفجير «الكاتدرائية»

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضياء رشوان

قال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضياء رشوان، إن استهداف الكاتدرائية اليوم لن يفتح الباب أمام إعلان إحدى الجماعات التابعة لتنظيم “الإخوان المسلمين”، لتحمل مسئولية الهجوم، مؤكدًا أن الجماعات المنتمية لتنظيم “الإخوان” تتجنب غالبية الوقت الإعلان بشكل مباشر عن أية استهدافات خارج نطاق استهداف العناصر الأمنية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن تلك الجماعات التي تنتمي للإخوان لا تستطيع أن تعلن مسئوليتها عن هجمات ذات طابع مدني، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تقديم أنفسهم كضحية، سواء أمام الشعب المصري أو المجتمع الدولي، ولا يريدون أن يظهروا في مظهر الجاني، مؤكدًا أن تلك الجماعة لن تجرؤ على إعلان مسئوليتها عن الحادث حتى وإن كانت المسئولة عنه، لافتًا إلى أن هناك إشارات عديدة لاحتمالية تورطها في الهجوم.

وأوضح رشوان، أن الحالة الوحيدة التي قد تشهد إعلان تنظيم لتحمله المسئولية أن يكون من تنفيذ تنظيم “داعش” أو بقايا القاعدة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الكاتدرائية من الداخل، ورأى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مجموعة من العمليات السابقة التي استهدفت بالأخص رجال الأمن خلال الفترة الماضية.

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