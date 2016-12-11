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تأجيل حجز تذاكر حفل عمر خيرت عقب انتهاء الحداد

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تأجيل حجز تذاكر حفل عمر خيرت عقب انتهاء الحداد تأجيل حجز تذاكر حفل عمر خيرت عقب انتهاء الحداد

عمر خيرت

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم تأجيل حجز تذاكر حفل الفنان عمر خيرت والمخصص دخلها بالكامل لصالح دعم صندوق تحيا حتي انتهاء فترة الحداد لمدة ثلاثة أيام التي تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد ١١ ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء ١٣ ديسمبر تضامنًا مع أسر شهداء الوطن، ويمكن للجمهور استرداد قيمة التذاكر المباعه خلال هذه الفتره من دار الأوبرا.

وبحسب وزارة الصحة لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 49 آخرون جراء التفجير الإرهابي الذي شهدته الكنيسة الواقعة في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم الأحد .

وأدان الرئيس الحادث الإرهابي، كما أعلن حالة الحداد لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم.

 

 

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