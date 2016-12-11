ترامب: الادعاء بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية «سخيف»

رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة يوم الأحد مع برنامج “فوكس نيوز صانداي” التقارير التي أوردت أن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن روسيا تدخلت لصالحه في الانتخابات الرئاسية ووصفها بأنها “سخيفة”.

وبهذه التصريحات التي تشكك في النتائج التي وصلت لها المخابرات الأمريكية يضع ترامب نفسه في مواجهة مع بعض من أبرز الأصوات في مجال السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ من حزبه الجمهوري الذين عبروا يوم الاحد عن قلقهم من تدخل موسكو في الانتخابات.

وبحسب رويترز قال ترامب في المقابلة التي سجلت يوم السبت “أعتقد أنها سخيفة وهي مجرد عذر آخر. لا أصدق هذا.”

واتهم ترامب الديمقراطيين بإطلاق مثل هذه التقارير الإعلامية، وقال إنه لا يصدق أن مصدرها وكالة المخابرات المركزية.

ويهدف رد فعل ترامب إلى تبديد الشكوك بشأن ما إذا كان فوزه في انتخابات الثامن من نوفمبر منصفا. لكن تصريحاته قد تفجر صراعا مع وكالات المخابرات التي سيقودها وستغذي الانتقادات بأن إدارته ستتساهل مع روسيا.