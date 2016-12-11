أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

"غيدة" يقود مران طنطا بعد غياب خالد عيد

Google+ Print
"غيدة" يقود مران طنطا بعد غياب خالد عيد "غيدة" يقود مران طنطا بعد غياب خالد عيد

>كتب رامى ناجى ومحمد غنيم

قاد طارق غيدة المدرب العام لطنطا، تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمباراة وادى دجلة المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

واعتذر خالد عيد المدير الفنى للفريق عن قيادة تدريبات اليوم، بسبب تعرضه لنزلة برد -على حد قوله- ما أدى إلى قيادة المدرب العام لمران اليوم.

 

وكان المدير الفنى قدم استقالته بالأمس لمجلس الإدارة قبل أن يرفضها المجلس بعد الجلسة عقب التعادل مع النصر للتعدين بهدف لكل منهما فى الجولة الرابعة عشرة.

 

وأكد المدير الفنى، أنه سيقوم بتدريب طنطا غدًا بصورة طبيعية استعدادا للقاء وادى دجلة فى الجولة المقبلة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365