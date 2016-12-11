"غيدة" يقود مران طنطا بعد غياب خالد عيد

كتب رامى ناجى ومحمد غنيم

قاد طارق غيدة المدرب العام لطنطا، تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمباراة وادى دجلة المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

واعتذر خالد عيد المدير الفنى للفريق عن قيادة تدريبات اليوم، بسبب تعرضه لنزلة برد -على حد قوله- ما أدى إلى قيادة المدرب العام لمران اليوم.

وكان المدير الفنى قدم استقالته بالأمس لمجلس الإدارة قبل أن يرفضها المجلس بعد الجلسة عقب التعادل مع النصر للتعدين بهدف لكل منهما فى الجولة الرابعة عشرة.

وأكد المدير الفنى، أنه سيقوم بتدريب طنطا غدًا بصورة طبيعية استعدادا للقاء وادى دجلة فى الجولة المقبلة.