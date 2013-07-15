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بالصور.. الجيش الثاني يضبط 23 “بيارة” لتخزين البترول

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بالصور.. الجيش الثاني يضبط 23 “بيارة” لتخزين البترول بالصور.. الجيش الثاني يضبط 23 “بيارة” لتخزين البترول

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قامت عناصر حرس حدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإكتشاف [23] بيارة لتخزين المواد البترولية [ 16 بيارة سولار بأبعاد "4×10" م وبعمق "5" م وتحتوى جميعهم على إجمالى "140,000" لتر سولار – 7 بيارة بنزين معدة للملئ بأبعاد "4×10" م وبعمق "5" م ] وتم إتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتدمير جميع البيارات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد المهام الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

 

 

 

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