جون كيرى لسامح شكرى: واشنطن تتضامن بشكل كامل مع مصر فى مواجهة الإرهاب

كتب - أحمد جمعة

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أعرب خلاله عن خالص تعازى حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة وشعب مصر فى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف الكنيسة البطرسية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، بأن وزير الخارجية الامريكى أكد خلال الاتصال على تضامن الولايات المتحدة مع مصر فى مواجهة الإرهاب الغاشم واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والعون لمصر في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أكد علي ثقة الولايات المتحدة الكاملة في قدره الشعب المصرى على تجاوز مثل تلك المحنة، وعلى الانتصار على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في التعاون مع مصر في المحافل الدولية المختلفة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.