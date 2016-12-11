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البابا تواضروس يصل القاهرة بعد قطع زيارته لليونان لمتابعة انفجار الكنيسة البطرسية

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البابا تواضروس يصل القاهرة بعد قطع زيارته لليونان لمتابعة انفجار الكنيسة البطرسية البابا تواضروس يصل القاهرة بعد قطع زيارته لليونان لمتابعة انفجار الكنيسة البطرسية

البابا تواضروس_أرشيفية

مراسل ONA

وصل مطار القاهرة الدولي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادما من اليونان بعد أن قطع زيارته التاريخية لمتابعة أحداث انفجار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذي وقع ونتج عنه مقتل 25، وإصابة 35 شخصا، ومعظم حالات الوفاة من النساء والأطفال نظرًا لانفجار القنبلة بالهيكل الأيمن الخاص بالسيدات.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن البابا تواضروس وصل على الطائرة المصرية القادمة من أثينا، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار، وكان في استقبال بالاستراحة كبار رجال الكنيسة .

تعد زيارة البابا تواضروس الثاني لليونان هي الأولى من نوعها منذ تنصيبه على الكرسي المرقسي، وقضى فيها 3 أيام منذ مساء الخميس وقابل الرئيس اليوناني، رئيس الوزراء، ونائب وزير الخارجية، واتحاد البرلمانيين الأرثوذكس الأوروبي .

وكان البابا تواضروس غادر مطار القاهرة الدولى، الخميس الماضي، متوجهًا إلى أثينا على رأس وفد كنسى فى زيارة لليونان تستغرق عدة أيام هى الأولى منذ ربع قرن بعد قطيعة بين الكنيستين المصرية واليونانية.

وكان من المقرر أن يفتتح البابا كنيسة مصرية هناك بعدما اعترفت اليونانية بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى 2014، وتولى الأنبا بافلوس مسؤولية تأسيس تلك الإيبراشية.

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