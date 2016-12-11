تطور الجنين في الشهر السابع

في هذا الشهر أنت معرضة للولادة المبكرة، وإذا تمت الأمور على خير، فلا بد للجنين أن يترافق مع بعض التطورات التي يشرحها لك الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، تغيرات هذه المرحلة.

* سيصبح وزن طفلك أكثر من كيلوجرام، " تخيلي أنه سيتم الكيلو وبضع مئات من الجرامات" كما أن حواسه الخمس قد اكتملت النمو تماماً. ولذلك يعيش المولود في الشهر السابع.

* مع نهاية الشهر السابع سيصبح طوله 40 سم، وتبقى سنتيمترات قليلة ليصل للطول المثالي للجنين الكامل "افرحي ".

* وقت نومه لن يكون متطابقاً مع وقت نومك، فلا تستغربي أن يمارس رياضة تزعجك وتوقظك مع منتصف الليل " يتدلل" .

* أصبحت لديه خلايا دهنية تحت جلده، وبذلك فهو يتخلص من الجلد المجعد.

* غدته الكظرية سوف تفرز هرموناً يساعد جسمك على إنتاج الحليب للرضاعة "إنه يحبك ".

* البواسير سوف تلاحقك، فتذكري نصائح الشهر السادس.

* لا تنامي كثيراً على ظهرك؛ لأن ذلك يصيبك بالدوخة.

* ربما تحتاجين لحذاء أكبر مقاساً؛ بسبب تمدد أربطة مفاصل جسمك، ولكن اختاري الحذاء الذي يربط من الخلف؛ لكي تستطيعي استخدامه أيضاً بعد الولادة.

* التقلبات المزاجية سوف تصاحبك " انتبه لها أيها الزوج وقدم لزوجتك كوباً من الحليب قبل النوم" .

* تناولي الأغذية الغنية بالألياف لكي تتخلصي من الإمساك.

نصيحة

استشيري طبيبك بالرياضة المناسبة لك .

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