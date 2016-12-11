أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«نيفين الكيلاني» تدين حادث الاعتداء علي الكنيسة البطرسية بالعباسية

Google+ Print
«نيفين الكيلاني» تدين حادث الاعتداء علي الكنيسة البطرسية بالعباسية «نيفين الكيلاني» تدين حادث الاعتداء علي الكنيسة البطرسية بالعباسية

الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية

أدانت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم علي الكنيسة المرقسية بالعباسية، والذي راح ضحيته 25 مواطنا مصريا، وعددًا كبيرا من المصابين.

وقالت الدكتورة نفين الكيلاني، أن هذا الحادث البشع تزامن مع احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف، مضيفة ن الإرهاب لا دين له، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي، ففي الجمعة الماضية وقع حادثا أمام مسجد في شارع الهرم، واليوم الأحد حادثا آخر في كنيسة، فالذين يتحدثون باسم الإسلام لا يعرفون أبسط أسس الدين الحنيف، وهي الرحمة ونبذ العنف والتسامح

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلغاء كل الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بقطاع صندوق التنمية الثقافية مع إعلان حالة الحداد بالدولة لمدة ثلاثة أيام، سائلة المولي عز وجل أن يحفظ ، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يتغمدهم بالرحمة، ويلهم أهليم الصبر والسلوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي