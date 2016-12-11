«نيفين الكيلاني» تدين حادث الاعتداء علي الكنيسة البطرسية بالعباسية

أدانت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم علي الكنيسة المرقسية بالعباسية، والذي راح ضحيته 25 مواطنا مصريا، وعددًا كبيرا من المصابين.

وقالت الدكتورة نفين الكيلاني، أن هذا الحادث البشع تزامن مع احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف، مضيفة ن الإرهاب لا دين له، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي، ففي الجمعة الماضية وقع حادثا أمام مسجد في شارع الهرم، واليوم الأحد حادثا آخر في كنيسة، فالذين يتحدثون باسم الإسلام لا يعرفون أبسط أسس الدين الحنيف، وهي الرحمة ونبذ العنف والتسامح

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلغاء كل الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بقطاع صندوق التنمية الثقافية مع إعلان حالة الحداد بالدولة لمدة ثلاثة أيام، سائلة المولي عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يتغمدهم بالرحمة، ويلهم أهليم الصبر والسلوان