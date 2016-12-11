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النيابة: الخسائر المبدأية لتفجير الكنيسة البطرسية بلغ 80 مليون جنيه

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النيابة: الخسائر المبدأية لتفجير الكنيسة البطرسية بلغ 80 مليون جنيه النيابة: الخسائر المبدأية لتفجير الكنيسة البطرسية بلغ 80 مليون جنيه

آثار انفجار الكنيسة البطرسية

مراسل ONA

كشفت التحقيقات الأولية التي يجريها فريق التحقيق المشكل من قبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أن حجم الخسائر الذي لحق بالكنيسة البطرسية التي شهدت تفجيرًا إرهابيًا صباح اليوم الأحد تجاوز  80 مليون مليون جنيه بشكل مبدأي.

وحسبما أفاد مراسل ONA أوضحت المعاينة التي قام بها فريق النيابة أن الخسائر الكبيرة في المبنى عبارة عن تدمير للوحات الخاصة التي
> رسمها الرسام الإيطالي ” بريمو بابتشيرولى” والتي تزيين الكنيسة بها، وكذلك لوحات الفسيفساء التي قام بصناعتها ” الكافاليري انجيلو جيانيزى” من فينسيا مثل فسيفساء التعميد، والتي تمثل السيد المسيح ويوحنا المعمدان في نهر الأردن.

كما أن المعاينة كشفت عن أنه تم ،تدمير. حوض من الرخام يقف على أربعة عمدان و صورة بالفسيفساء في قبة الهيكل تمثال للسيد المسيح وعلى يمينه السيدة العذراء وعن اليسار “مارمرقس الرسول”.

كما كشفت التحقيقات الأولية أن أسلوب تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت الكنيسة البطرسية هو نفس أسلوب تنظيم داعش الارهابي.

وأوضح التحقيقات أن الأسلوب الذي تم استخدامه هو نفس الأسلوب الذي تم استخدامه في العمليات الإرهابية بعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبروكسل.

وبحسب وزارة الصحة لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 49 آخرون جراء التفجير الإرهابي الذي شهدته الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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