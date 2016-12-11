البابونج سر جمال أشهر عارضة أزياء

لم تكن حمالة الصدر الاستعراضية التي ارتدتها جاسمين تووكس Jasmine Tookes من مجموعة "فيكتوريا سيكريت"Victoria's Secretوالتي يبلغ ثمنها ما يقارب الثلاثة ملايين دولار السبب الوحيد لتوهج هذه العارضة خلال حفل الموضة.إذ لا شك أن جاسمين تتميز ببشرة متوهجة ومشرقة. إليك السر وراء هذا الجمال.

قد يعجبك: أقوى 32 مستحضراً لتجديد البشرة

أصبحت جاسمين تووكس Jasmine Tookes من أشهر العارضات لجمال بشرتها. من هنا، لا بد من الكشف عن بعض الأسرار التي تساهم في زيادة تألق هذه البشرة. يصرح فنان المكياج فانسنت أوكيندو Vincent Oquendoالذي يهتم بإطلالة جاسمين أن لهذه العارضة نظام عناية وترطيب تعتمده قبل كل حفل.

يقول أوكيندو: ما أن أنتهي من إعداد البشرة، أضع بضع قطرات من DecléorAromessence Rose D'Orient Soothing Oil Serum على بشرتها قبل تطبيق المكياج، وهذا ما يجعل وجهها أكثر توهجاً.

هذا المنتج المرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل البابونج، الورد الدمشقي، زهر البرتقال وكلها تساعد على تهدئة الجلد قبل هذا الحدث الكبير. كما يعتبرالبابونج من أفضل المكونات في العالم للعناية بالبشرة، وهو عنصر مضاد للالتهابات ومفيد جداً للبشرة.

إذا كنت تبحثين عن مصل جديد أو تريدين حقاً الحصول على علاج مهدئ خاصة في فصل الشتاء، لبشرة متوهجة تماماً مثل بشرة هذه العارضة الشهيرة ينصحك خبير التجميل فانسنت أوكيندو Vincent Oquendoبشراء علاج Victoria's Secret Angel Jasmine Tookesللعناية بالبشرة.