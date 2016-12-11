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«مصريون ضد الإرهاب» تدين حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية وتنعى أسر الضحايا

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«مصريون ضد الإرهاب» تدين حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية وتنعى أسر الضحايا «مصريون ضد الإرهاب» تدين حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية وتنعى أسر الضحايا

أسامة النجار مؤسس حملة مصريون ضد الإرهاب

مراسل «ONA»

أدانت حملة مصريون ضد الإرهاب، برئاسة أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو منظمة الدول العربية لحقوق الإنسان التفجيرات الإرهابية، التي وقعت صباح اليوم بمقر الكنيسة البطرسية المجاورة للكتدرائية بالعباسية و هو العمل الارهابي الذي راح ضحيته 25 قتيل و 31 مصابًا غالبيتهم من الأطفال و النساء.

أصدرت الحملة بيانا طالبت فيه العمل على ملاحقة مرتكبي تلك الاعمال الإرهابية و تقديمهم للعدالة فورًا من أجل القصاص العادل منهم، كما طالبت من السادة نواب البرلمان بالعمل على مسائلة المصرية في جلسات علنيه مذاعة حول تكرار أعمال العنف و الإرهاب في الشارع المصري، و مطالبة الحكومة بإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات الإرهابية مستقبلا.

قال النجار، أن هذا العلمية الخسيسة لن تؤثر على الوحدة الوطنية بين الشعب المصرى ولا يزيدنا إلا قوة وعازمون على القضاء على الإرهاب، وأتوجه بالشكر إلى القضاء الشامخ وأطالبه بالقصاص العاجل.

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أونا

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