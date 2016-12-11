الشهاوي: التضييق على العناصر الأمنية وراء هجوم «الكاتدرائية»

قال المستشار بكلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث الاعتداء على الكنيسة البطرسية اليوم، أبرزها تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية بعد قيام الشرطة باستهداف تلك العناصر، لاسيما بعد استهداف الإرهابي محمد الزاهد و 3 آخرين في أسيوط وسوهاج.

وأضاف الشهاوي، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن ما حدث اليوم يعطي للجميع رسالة بأن هذه الجماعات لا تزال تستخدم تكتيكات وأساليب الـ “لا متوقع” عبر توقيتات تشمل مناسبات وطنية أو دينية، لافتاً إلى أن هذا العمل يأتي في إطار محاولة لضرب الاستقرار الأمني عبر مخططات خارجية يقوم بها عناصر داخلية.

وأوضح الشهاوي، أن تلك العملية تأتي ضمن سلسلة لضرب الاقتصاد والسياحة، خاصة مع تعافي قطاع السياحة المصري، مشدداً على أن تلك الجماعات تقوم بما يشبه لـ” الحرب بالوكالة”، مشددا على أن الشعب المصري أظهر وحدة وتماسكاً للتنديد بالجماعات الإرهابية والمطالبة بالقصاص منها.