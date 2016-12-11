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غدًا..مصر تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا ” طراز 1400 / 209″

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غدًا..مصر تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا ” طراز 1400 / 209″ غدًا..مصر تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا ” طراز 1400 / 209″

الغواصه الأولى من ألمانيا ” طراز 1400 / 209″

تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا ” طراز 1400 /209″ غدًا الاثنين بمدينة ” كييل ” الألمانية حيث ستُقام مراسم تسليم أول غواصة حديثة ورفع العلم المصرى عليها، والتى تأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد.

و بحسب بيان للمتحدث العسكري تُعد الغواصة الألمانية من طراز”1400 / 209″ التى تم بناؤها بترسانة شركة ( تيسن كروب) إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التى تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.

 

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