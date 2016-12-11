زراعة 107 آلاف فدان قمح شرق العوينات

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب، رئيس القطاع الزراعي بالوادي الجديد، بقيام الشركات الاستثمارية الزراعية، بمنطقة شرق العوينات، بزراعة 107 آلاف فدان قمح بالمنطقة .

وأضاف رئيس القطاع الزراعي، أنه تمت زراعة 50 فدانا من الشعير، و24 ألفا و719 فدانا من البطاطس و5262 فدانا من البرسيم و500 فدان من البصل و112 فدانا من الفول البلدي و937 فدانا من بنجر سكر، بالإضافة إلى زراعة 50 فدانا من نباتات عطرية، و90 فدانا بمحصول الفاصوليا و6606 أفدنة بالبساتين المختلفة.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لقرية العين بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة، والإدارة الزراعية بالمركز، وبالتنسيق مع الشركات الزراعية، تقوم بالحصر الدائم للمحاصيل الشتوية المزروعة بالمنطقة، كما يتم التنسيق للمكافحة ومقاومة الآفات الضارة.

ولفت الى أن منطقة شرق العوينات واعدة خاصة أنها من أكبر مناطق الاستثمار الزراعي على مستوى الجمهورية، وتضم 19 شركة استثمار زراعي كبرى .

أ ش أ