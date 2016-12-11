توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً والرياح نشطة السرعة بوجه عام وتكون قوية أحيانا خاصة فوق البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح .. غربية - شمالية غربية / 20 - 30/40 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 40 - 50/60 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب - شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج 3 - 5 أقدام قرب الساحل ومن 8 - 12/10 قدما في العمق.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 21 70 40 .

> دبي 26 22 65 35 .

> الشارقة 26 20 60 40.

> عجمان 26 17 85 35.

> أم القيوين 26 23 70 25 .

> رأس الخيمة 28 16 85 50 .

> الفجيرة 31 23 70 30.

> العين 26 17 60 35 .

> ليوا 26 17 85 40 .

> الرويس 24 18 75 35 .

> السلع 23 19 70 35.

> دلما 23 20 70 40

> طنب الصغرى 22 18 80 45 .

> طنب الكبرى 22 18 80 45 .

> أبوموسى 22 18 75 40.