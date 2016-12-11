“عمرو دياب” يقدم تعازيه لأسر ضحايا تفجير”الكاتدرائيه”

قدم الفنان عمرو دياب تعازيه لأسر ضحايا تفجير “الكاتدرائيه ” ،مؤكدة على حد قوله “أن مصر حتفضل قوية بوحدة شعبها”

وعلق “عمرو” على الحادث الذى وقع صباح اليوم الأحد،وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك “خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الارهابي الغادر وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ومهما حصل مصر حتفضل دايماً قوية بوحدة شعبها .”

وشهدت الكنيسة البطرسية الواقعة في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية انفجارًا كبيرًا أدى إلى مصرع 25 قتيلًا و49مصابًا حسبما أعلنت وزارة الصحة.