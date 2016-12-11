وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها في حريق برأس الخيمة

اندلع صباح اليوم الأحد حريق في أحد المنازل بالإمارة ، حيث أتى الحريق على عدد من غرف المنزل، وأصيبت ربة المنزل 57 عاماً، والتي توفيت لاحقاً متأثرة بإصاباتها، كما أصيب الزوج 62 عاماً بإصابات بليغة، وابنهما البالغ من العمر 27 عاماً بإصابة بسيطة.

وتفصيلاً أوضح العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة أن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني تلقت البلاغ عند الساعة 7:30 صباحاً بوجود حريق في أحد منازل الإمارة وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني وجميع الجهات المختصة والإسعاف الوطني إلى مكان الحريق واتضح بعد المعاينة الأولية للحريق وجود عدد من المصابين وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات الإمارة لتلقي العلاج فيما واصلت سيارات الدفاع المدني مكافحة الحريق، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفاء النيران.

وأضاف العميد الحديدي، أنه تم تشكيل فريق عمل للبحث في أسباب الحريق وتم تكليف الجهات المختصة لجمع جميع الاستدلالات لمعرفة سبب ودوافع الحادث.