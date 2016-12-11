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رئيسة دار الأوبرا تدين تفجير «الكاتدرائية» وتعلن «الحداد» بجميع المسارح

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رئيسة دار الأوبرا تدين تفجير «الكاتدرائية» وتعلن «الحداد» بجميع المسارح رئيسة دار الأوبرا تدين تفجير «الكاتدرائية» وتعلن «الحداد» بجميع المسارح

رئيسة الاوبرا ايناس عبد الدايم

أدانت د.إيناس عبد الدايم” رئيس دارلاوبرا”  تفجير الكنيسه البطرسيه بكاتدرائية العباسيه ،مؤكدة أنها وباسم كافة العاملين بالمؤسسه يستنكرون الحادث الارهاربي الغاشم الذي وقع صباح اليوم.

“عبد الدايم ” قالت بيان لها “تنعي ببالغ الحزن والآسي اسر الشهداء وتتمني الشفاء العاجل لجميع المصابين”،وأعلنت الحداد لمدة 3أيام  كافة المسارح بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ،وتأجيل جميع الانشطة الفنية بها، تضامنا مع اسر الشهداء .

 واكد ت انها و فناني الاوبرا والعاملين بها في يرفضون استهداف دور العباده  لجميع الاديان السماويه،مشيرة إلى ان مثل هذه الاعمال الخسيسه لن تنال من قوة ووحدة نسيج الشعب المصري ،ولن تزيده الا اصرارا علي موصلة بناء الوطن”.

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