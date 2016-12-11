أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء: إلغاء الاحتفالات الرسمية تضامنًا مع ضحايا تفجير الكاتدرائية

Google+ Print
رئيس الوزراء: إلغاء الاحتفالات الرسمية تضامنًا مع ضحايا تفجير الكاتدرائية رئيس الوزراء: إلغاء الاحتفالات الرسمية تضامنًا مع ضحايا تفجير الكاتدرائية

شريف اسماعيل

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الاحتفالات الرسمية تضامناً مع أسر الشهداء والمصابين، معربًا عن عميق المواساة لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، مع التشديد بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتفقد رئيس الوزراء، آثار التفجير الذي وقع اليوم، أثناء قداس الأحد بمقر الكنيسة البطرسية بالعباسية، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات معظمهم من السيدات، رافقه خلال الزيارة وزراء “الداخلية والتضامن والصحة، التنمية المحلية، والتعليم العالى”.

وتابع إسماعيل، الجهود المبذولة لنقل الوفيات والمصابين، ورفع الأدلة الجنائية، كما تعرف على الأضرار التى خلفها التفجير على الإنشاءات والسيارات، مؤكدًا أن يد الإرهاب الآثمة التي فشلت في النيل من عزيمة المصريين وإرادتهم الصلبة، لن تنجح أبدا في التأثير على تماسك أبناء هذا الوطن، الذين يواجهون الإرهاب في خندق واحد لتحقيق رفعة الوطن واستكمال جهود البناء والتنمية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا