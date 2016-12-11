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«ملاعب أون» يتناول كيف وصلت كرة القدم الأمريكية إلى مصر

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«ملاعب أون» يتناول كيف وصلت كرة القدم الأمريكية إلى مصر «ملاعب أون» يتناول كيف وصلت كرة القدم الأمريكية إلى مصر

كتبت- إنجي لطفي

يلقي برنامج “ملاعب أون سبورت”، في تمام الخامسة من مساء اليوم الضوء على ظاهرة غزو كرة القدم الأمريكية لمصر، وذلك بعد أن تاسست رابطة لممارسة اللعبة في على صعيد الرجال والسيدات، يسعى من خلالها القائمون على اللعبة لدخول عالم الاحتراف من خلال المصري وتأسيس اتحاد مصري للعبة معترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية.

ويستضيف البرنامج في حلقة اليوم أسماء مرعي لاعبة فريق “شي ولفز” الذي حقق لقب دوري كرة القدم الأمريكية منذ أيام ، لتتحدث عن تجربتها في ممارسة تلك اللعبة وقوانينها وأبرز الصعوبات التي واجهتها في طريق احتراف اللعبة.

كما يستعرض البرنامج مجموعة من أبرز الأخبار الرياضية من مختلف الملاعب المحلية والعالمية، إلى جانب أهم ماتتناوله مواقع التواصل الاجتماعي ، وأغرب الصور والتعليقات واللقطات الطريفة في عالم ال “سوشيل ميديا”

يذكر أن برنامج ملاعب أون سبورت يعرض يوميا من الخامسة مساء ولمدة ساعة فيما عدا أيام مباريات الدوري المصري الممتاز..  ويشارك في تقديمه كل من كريم خطاب وبلال رزق ومريهان عمرو وانجي  يحيى.

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أونا

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