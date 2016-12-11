أمل علم الدين تتألق بـ ملابس كلاسيكية

تتميز المحامية اللبنانية البارعة وزوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، أمل علم الدين، بإطلالات أنيقة وجذابة جعلت منها "فاشينيستا" من الطراز الأول، فهي تظهر بإطلالات كلاسيكة تخلط معها اللمسة العصرية سواء في أيامها العادية أو أثناء ظهورها على السجادة الحمراء برفقة زوجها.

يتميز أسلوب أمل في اختيار الأزياء بالطابع الكلاسيكي، ولكنها دائماً ما تضيف لمسة عصرية إليه فتخلط بين الأسلوب الكلاسيكي والأسلوب العصري لتظهر بأكثر الإطلالات أناقة وجاذبية، فنراها تظهر بإطلالات عصرية ترتدي فيها سراويل الجينز مع كنزات قطنية خفيفة ولا تتردد في اختيار سراويل جينز تحمل طبعات ورسومات ملوّنة، كما أنها تركّز في إطلالاتها بالأيام العادية على الفساتين القصيرة التي تتميز بتصاميم مختلفة، فمنها تكون بأكمام طويلة أو متوسطة الطول ومنها بلا أكمام، بالإضافة إلى حبها لارتداء المعاطف الطويلة في مختلف الأوقات. كما تتألق أمل على السجادة الحمراء بفساتين سهرة أنيقة وجذابة تبرز من خلالها أسلوبها الكلاسيكي.

ومن النادر أن تظهر أمل بإطلالة من دون حقيبة يد تزين بها أزياءها، فنراها تختار حقائب يد بأحجام متنوعة حسب كل مناسبة، كما أنها لا تتخلى عن النظارات الشمسية في إطلالاتها، بالإضافة إلى اختيارها للأقراط البسيطة والناعمة.

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