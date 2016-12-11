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وقف جميع أنشطة وزارة الثقافة لمدة 3 أيام حدادًا على شهداء «الكاتدرائيه»

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وقف جميع أنشطة وزارة الثقافة لمدة 3 أيام حدادًا على شهداء «الكاتدرائيه» وقف جميع أنشطة وزارة الثقافة لمدة 3 أيام حدادًا على شهداء «الكاتدرائيه»

الكاتب الصحفي، حلمى النمنم وزير الثقافة

كتب – مصطفي حمزة:

أكد المخرج خالد جلال “رئيس قطاع شئون الأنتاج الثقافى” فى تصريح خاص لـ «ONA»، أن وزير الثقافه الكاتب الصحفى حلمى النمنم، أخطر قبل قليل كافة المؤسسات والقطاعت التابعه للوزارة، بوقف أنشطتها لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا تفجيرات “الكاتدرائيه” و”مسجد السلام”.

القرار يشمل مسارح دار الأوبرا، قطاع الإنتاج الثقافى، صندوق التنمية الثقافيه،وغيرها.

وكانت رئاسة الجمهور ية قد اعلنت قبل قليل الحداد لمدة 3أيام بكافة المؤسسات.

يذكر ان  الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة،أصدر بيانا اليوم أدان فيه الحادث الارهابي الغاشم علي الكنيسة البطرسية بالعباسية والذي راح ضحيته ٢٥ مصريا.

 وقال ان هؤلاء المجرمون الذين يصرون علي اصباغ الاحتفالات الدينية بلون الدم ،ليسوا من الاسلام والوطنية في شئ، وان هذا الحادث الاليم ضد كل القيم الانسانية والاخلاقية.

كما اكد على انه ان الاوان لنا جميعا ان نقف خلف دعوة الرئيس عبدالفتاح بخصوص اقامة دولة مدنية ديمقراطية، موضحا ان الوقوف امام تلك الجماعات الارهابية ، هو الواجب الوطني الذي يجب علي المصريين ان يتكاتفوا معا ضده.

ثم أضاف ، ان هذه الجماعات الارهابية لن تنجح في هز قاعدة التعايش السلمي في المجتمع.

وقدم  النمنم تعازيه الي الشعب المصري ، والى اهالي الضحايا ، وذويهم، مؤكدا ان مصابهم هو مصاب للامة كلها.

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أونا

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