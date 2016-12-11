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بالفيديو.. «النحاس» يطالب بتصوير عملية شنق عادل حبارة وإذاعتها على التليفزيونات

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بالفيديو.. «النحاس» يطالب بتصوير عملية شنق عادل حبارة وإذاعتها على التليفزيونات بالفيديو.. «النحاس» يطالب بتصوير عملية شنق عادل حبارة وإذاعتها على التليفزيونات

الإعلامي هاني النحاس

وجة الإعلامي هاني النحاس مقدم برنامج ” نبض الوطن” علي قناة الحدث اليوم، التهنئة للإرهابي عادل حبارة قائلًا له” مبروك عليك البدلة الحمراء”، تعليقًا علي قرار الحكم النهائي بإعدام حبارة في قتل عدد من جنود القوات المسلحة في سيناء.

وأكد النحاس، أن الحكم تأخر كثيرًا ولكن انتهت صفحة الإرهابي عادل حبارة، ونتمني أن يسرع القضاء في الفصل في القضايا الآخري في أقرب وقت حتي يشعر أهالي الشهداء بالقصاص العادل لدماء أبنائهم التي راجت فداء لمصر.

وطالب النحاس، بتصوير عملية شنق عادل حبارة وعرضها علي العيان مثلما فعل في أبنائنا البواس حراس سيناء، وقت تنفيذ عمليته الغادرة.

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