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رئيس النواب ينعي ضحايا تفجير الكاتدرائية بالعباسية

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رئيس النواب ينعي ضحايا تفجير الكاتدرائية بالعباسية رئيس النواب ينعي ضحايا تفجير الكاتدرائية بالعباسية

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

نعى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، ضحايا الحادث الإرهابي الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية، صباح اليوم الأحد، وراح ضحيته عشرات الوفيات والمصابين، واصفا الضحايا بأنهم “أبناء أعزاء ؤاحوا ضحية الحادث الإرهابي وهم يتعبدون إلى الله أثناءأداء قداس الأحد.

وأضاف البيان: “ويؤكد مجلس النواب أن مثل هذه الأعمال الآثمة المنافية لكل الأديان السماوية والتي ترتكبها عصبة من المجرمين والإرهابيين المفسدين في الأرض والتى لم تراع المناسبة الطاهرة التي يحتفل بها المسلمون في كافة بقاع الأرض والتي تذكرنا بأخلاق الرسول الكريم الذي جاء هداية للناس وداعيا للمحبة والسلام واحترام وقدسية دور العبادة، هذه الفئة الضالة لن تفت في عضد الأمة أو نسيجها الوطني بكل فئاته وأطيافه بل سيزيدها تماسكا وإصرارا على اقتلاع هذا الارهاب الأسود من جذوره والنيل من هؤلاء القتلة المجرمين الذين يتدثرون بلباس الدين والدين منهم برآء .. حفظ الله ودامت فى أمن واستقرار”.

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