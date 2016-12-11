البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالكاتدرائية

أدان البرلمان العربي، المنعقدة جلسته اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ــ التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأدى إلى وقوع ضحايا وجرحى ابرياء أثناء تأديتهم للقداس داخل الكاتدرائية.

وأكد البرلمان، أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال ارهابية جبانة تخالف تعاليم الأديان السماوية كافة مؤكدا ان هذه الاعمال لن تثني الشعب المصري الشقيق وقيادته فى المضي قدما في حربه على الإرهاب صيانة لأمنه الوطني والأمن القومى العربي.

وأكد البرلمان تضامنه الكامل مع الكنيسة المصرية ذات المواقف الوطنية ومع جميع الإخوة المسيحيين في مواجهة هذا الاستهداف الإرهابي، موضحا أنه يتابع تداعيات هذا الهجوم ونتائجه لحظة بلحظة.

وقدم رئيس البرلمان العربي، تعازيه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم وخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني ولأسر الضحايا وللشعب المصري بجميع فئاته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.