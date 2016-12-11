ائتلاف دعم مصر يدين الاعتداء على الكاتدرائية.. ويؤكد: «إجراما في حق الإنسانية»

أدان ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأعرب الإئتلاف عن رفضه واستهجانه الشديد للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف مواطنين عزل كانوا يؤدون طقوسهم الدينية، مؤكدا على أن ما حدث تنبذه قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم الأديان السماوية والقيم الانسانية بأسرها، وشدد بأن هذا العدوان الإرهابي يعد إجراما في حق الإنسانية كلها .

وقال الائتلاف فى بيان له اليوم، ان الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية المرقسية يعد عملا ارهابيا خسيسا في حق الوطن و ليس اعتداء على مكان للعبادة فقط

وشدد، على ان توقيت الحادثة يوضح المستهدف منه والاغراض الخبيثة من وراءه في الوقت الذي بدأ يلاحظ فيه تحسن تدريجي في حركة السياحة

و من جهة أخرى، أضاف الائتلاف أن ما وقع من عدوان هو اعتداء على كل مصري، و يستدعي من الجميع، مسلمين وأقباط الوقوف معا ضد الاٍرهاب لمواجهة تلك الاعمال، و العمل على تفويت الفرصة على أعداء مصر في زعزعة استقرارها

ونعى الائتلاف بمزيد من الحزن والأسى أهالى شهداء الوطن متقدما بخالص العزاء لذويهم ويسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان ،

كما يتقدم الائتلاف بالعزاء للبابا تواضروس البابا الثالث بطريرك الكرازة المرقسية ، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين .

وشدد الائتلاف، على ان ما حدث لن يزيد العزيمة إلا أصرارًا على دعم القيادة السياسية والوقوف خلفها في مسيرة الإصلاح الشامل ومحاربة الإرهاب بجميع صورة.