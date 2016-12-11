"رواد التواصل الاجتماعي" و "الجليلة" تطلقان مبادرة "نبضات"

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن تعاونها مع مؤسسة "الجليلة"، لإطلاق مبادرة "نبضات" الإنسانية ضمن فعاليات الدورة الثانية للقمة، والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 13-14 ديسمبر الجاري، في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف المبادرة إلى إجراء 10 عمليات قلب مفتوح للأطفال في الدول التي تعاني من أزمات، وإلى تفعيل العمل الإنساني عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العربي. حيث ستتبرع اللجنة التنظيمية عن كل زيارة من قبل المشاركين أو الحضور لستة أماكن في موقع انعقاد القمة خصصت لهذه المبادرة، وهي: المسرح الرئيسي، ومسرح حلقات التواصل، ومنصة الموضة، ومنصة الطاقة+، ومنصة الطبخ، ومنصة الجمال.

وقد أعربت علياء الذيب، مدير البحوث والتطوير وعضو اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة الجليلة في إطلاق هذه المبادرة الإنسانية، والهادفة إلى مساعدة أطفال أبرياء يعانون من ظروف صحية بالغة الحساسية وفي محيط يزيد من معاناتهم ومعاناة ذويهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلدانهم والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لإنقاذهم.

وقالت الذيب: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة الجليلة لإطلاق مبادرة "نبضات" خلال فعاليات الدورة الثانية من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المبادرة في إطار القمة يهدف إلى لفت الأنظار إلى أهمية توظيف وسائل التواصل في دعم الجهود الإنسانية مع ضرورة الانتباه إلى أهمية اتباع الأسس والقواعد التي يحددها كل مجتمع لكيفية استخدام تلك المنصات في العمل الإنساني والقوانين المنظمة لذلك. فهدفنا من خلال القمة تعزيز المساهمة الإيجابية لوسائل التواصل في تقديم قيمة مضافة إيجابية للناس وتحقيق الفائدة التي تدعم المجتمعات في سعيها للوصول إلى نوعية حياة أفضل."

وأشادت عضو اللجنة التنظيمية للقمة بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الجليلة وما تطلقه من مبادرات في شتى مجالات العمل الإنساني والخيري بهدف تحسين ظروف الكثيرين حول العالم وتخفيف معاناتهم، معربة عن أملها في تحقيق مبادرة "نبضات" لأهدافها الإنسانية وكذلك كافة المبادرات التي من شأنها رسم البسمة على وجوه الناس في كل مكان".

من جهته، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: "يُشرفنا أن يقع الاختيار على مؤسستنا ضمن قمة روّاد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2016 المنعقدة بجهود وتنظيم نادي دبي للصحافة. لا يمكن إغفال دور وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بمثابة منصة هامّة لنشر الوعي بالقضايا الخيرية بين نطاق واسع من الناس من مختلف أنحاء العالم وعلى أرض الواقع. وبصفتنا مؤسسة غير ربحية، فإننا نعتمد على دعم المجتمع للارتقاء بحياتنا وتحسين مستواها، وهنا يأتي الدور المحوري للمؤثرين والخبراء في مجال التواصل الاجتماعي لمساعدتنا في هذه المسيرة. نأمل أن تحظى مبادرتنا الخاصة بمرضى القلب بالدعم الكافي من المشاركين في القمّة، كونها ستجدّد الأمل للأطفال المصابين بأمراض القلب وتمنحهم فرصة لعيش حياة سعيدة ومنتجة".

للمشاركة في دعم مبادرة "نبضات" يمكن تحميل التطبيق الخاص بقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب ARABsmis على متجر "آبل" و "اندرويد" واتباع الارشادات الموضحة، ليتمكن المشاركون في المبادرة من استقبال الرسائل الفورية المجانية الخاصة بالمبادرة. علماً أن اللجنة التنظيمية للقمة ستتكفّل بقيمة جميع التبرعات عن المشاركين وفق إجمالي عدد الجلسات أو المنصات التي يتم زيارتها.

الجدير بالذكر أن حضور فعاليات اليوم الأول من القمة سيكون متاحاً فقط لحاملي الدعوات الخاصة، بينما سيكون بإمكان الراغبين بحضور فعاليات اليوم الثاني التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للقمة www.ArabSMIS.ae، ونظراً لمحدودية المقاعد وخصوصية القمة ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.