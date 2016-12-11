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البرلمان الكويتى ينتخب مرزوق الغانم رئيسا

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البرلمان الكويتى ينتخب مرزوق الغانم رئيسا البرلمان الكويتى ينتخب مرزوق الغانم رئيسا

>وكالات الأنباء

انتخب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى اليوم الأحد مرزوق على الغانم رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد.

وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب فى البرلمان ويحق لهم التصويت. وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزرى وعبدالله الرومى.

وأدى أعضاء مجلس الأمة الكويتية (وزراء ونواب) اليمين الدستورية اليوم الأحد، فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الـ15 وذلك لمباشرة أعمالهم فى المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتى .


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