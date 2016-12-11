تأجيل قضية محاكمة 16متهما بـ«خلية إمبابة» إداريًا لجلسة الثلاثاء

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة” لجلسة بعد غد الثلاثاء، لسماع مرافعة المتهم الأول والرابع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة جلسة اليوم، ولكن تبين انة يوم عطلة للاحتفال بالمولد النبوى وتم تاجيلها اداريا.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.