وزير الداخلية يصل إلى الكنيسة الكاتدرائية المرقسية

انتقل منذ قليل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إلى مكان انفجار الكاتدرائية الذى وقع صباح اليوم الأحد بمحيط الكاتدرائية بالعباسية، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لحصر التلفيات والخسائر، وسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى الحادث، ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة الى المستشفيات لسؤال المصابين.

من جانبه، أكد مصدر أمني مقتل 25 وإصابة 49 آخرين، في انفجار وقع بمحيط الكاتدرائية في العباسية، مؤكداَ وجود أثار عبوة ناسفة قام أحد المجهولين بإلقائها داخل الكاتدرائية، ومشيراَ الى أنه تم نقل المصابين لمستشفى دار الشفاء والدمرداش .