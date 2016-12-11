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«مستقبل وطن» ينعي ضحايا كنيسة الكاتدرائية.. ويؤكد: محاولة خسيسة لشق الصف الوطني

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«مستقبل وطن» ينعي ضحايا كنيسة الكاتدرائية.. ويؤكد: محاولة خسيسة لشق الصف الوطني «مستقبل وطن» ينعي ضحايا كنيسة الكاتدرائية.. ويؤكد: محاولة خسيسة لشق الصف الوطني

نعي حزب مستقبل وطن برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد، ببالغ الحزن والأسى ضحايا تفجيرات كنيسة الكاتدرائية الماركسية بالعباسية، والذي وقعت صباح اليوم إثر زرع مجهولين بعبوة ناسفة داخل أروقة الكنيسة الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة العشرات من المصريين.

وشدد “رشاد” على حرمة إراقة الدم المصري لأنه لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي فالجميع سواسية وشركاء في الوطن، لافتا إلى أن تفجيرات اليوم محاولة خثيثة من جانب بعض مدعي التدين وهو منهم براء لاحداث حالة من عدم الاستقرار ومجازاتهم على وقوفهم في الصف الوطني ورفضهم لأي محاولات لشق الصف .

وأكد رئيس الحزب، ان الدين الذي يتزرع به هؤلاء هو من أوصانا على لسان حبيبه المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه بأن نستوصي بالنصاري خيرا لأن لهم ذمة ورحما، مؤكدا أن تلك المحاولات لم ولن تفلح في زعزعة وطنية إخواننا المصريين وسنقف بجانبهم في مصيبتهم حتى يتم القصاص العاجل من القتلة.

وأشار الحزب، إلى أن الحزب بجميع قياداته وعلي رأسهم لجنة المواطنة برئاسة إبرام عبد المسيح  يتواصلون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للوقوف على آخر التطورات بشأن الحادث، مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعب تعقب الجناة وتقديمهم لمحاكمة ناجزة.

وأكد الحزب أنه سيشكل وفد رفيع المستوى من رئيسه ونوابه ليكونوا في مقدمة الصفوف لتأدية واجب العزاء للإخوة المسيحيين في العملية الخسيسة التي آلمت جميع المصريين.

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